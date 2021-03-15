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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sol kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.


21. dakikada kaleci Ibrahim Sehic kendi ceza sahası içinde Koomson'u çalımlamak isterken topu kaptırdı. Sehic daha sonra müdahale ederek Koomson'dan topu aldı.


44. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Konyasporlu futbolcuların uzaklaştırdığı top Hajradinovic'in önünde kaldı. Hajradinovic'in ceza yayından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Dusko Tosic, Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Daniel Drinkwater, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Thelin


Yedekler: Erdem Canpolat, Berk Çetin, Lorent Sadiku, Anık Koç, Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Konyaspor: Ibrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi


Yedekler: Eray Demirdağ, Adil Demirbağ, Bytyqi, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Güven, Faruku Miya, Artem Kravets, Diomande, Musa Çağıran, Amar Rahmanovic


Teknik Direktör: İlhan Palut

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