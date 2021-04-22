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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.


24. dakikada sol tarafta topu alan Varga'nın ceza dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.


27. dakikada sol kanattan Varga'nın ortasında ceza sahası içinde Thelin'in dokunamadığı topu arka direkte Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.


29. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ceza sahası içinde Tarkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.


36. dakikada Mehmet Topal'ın pasında topla buluşan Chadli'nin ceza sahası ön çizgisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


44. dakikada Hajradinovic'in kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan Serbest, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Drinkwater, Anıl Koç, Fode Koita, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli


Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

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