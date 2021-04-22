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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


88. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in içeri çevirdiği top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.


90+1. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Guiliano'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


90+5. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in ortasında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan Serbest (Yasin Dülger dk. 74), Bistrovic (Drinkwater dk. 61), Hajradinovic, Varga, Thelin (Koita dk. 61)


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Anıl Koç, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Berkay Özcan dk. 60), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner(Ravil Tagir dk. 90+4 ?), Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Visca (Crivelli dk. 90+2 ?), Aleksic (Azubuike dk. 90+2 ?), Giuliano, Chadli (Guldbrandsen dk. 61)


Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Sadiku (Kasımpaşa)

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