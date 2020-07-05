Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan'ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç'a indirdi. Emre'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
32. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam'a pasını aktardı. Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada sol taraftan Haddadi'nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Thiam, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Yusuf, Pavelka, Tarkan, Quaresma, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Fernando, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Derlek, Furkan Sağman, Barış Yardımcı, Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kart: Goiano (Sivasspor)