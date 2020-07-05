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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Appindangoye'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


62. dakikada Hadergjonaj'ın Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Hadergjonaj ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağın sahibi oldu.


69. dakikada Kone'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


77. dakikada sağ kanattan Goiano'nun yerden ortasında arka direkte Kone'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a danışarak gol pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.


86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, İlker Takpak


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala (Yusuf dk. 58), Thiam (Brecka dk. 90+ 4 ?), Hajradinovic (Pavelka dk. 46), Koita (Quaresma dk. 82 ?)


Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Tarkan, İlhan, Gohou, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sivasspor: Samassa, Goiano (Barış dk. 85 ?), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Cofie, Ziya, Mert Hakan (Erdoğan dk. 85 ?), Fernando (Kone dk. 46), Yatabare (Skuletic dk. 90+2 ?)


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Derlek, Furkan Sağman


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 62) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Goiano, Ziya (Sivasspor), Pavelka (Kasımpaşa)

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