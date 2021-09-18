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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


32. dakikada Cornelius'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.


34. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Peres'in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Nwakaeme'nin şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


36. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Evren Elmalı, Tarkan Serbest, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Travnik, Umut Bozok


Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Eysseric, Ahmet Engin, Sakıb Aytaç, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ie, Hugo, Denswill, Hamsik, Berat, Abdulkadir Ömür, Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme


Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Siopis, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı, Gervinho, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Umut Bozok (Kasımpaşa)

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