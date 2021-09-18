Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin penaltı noktası yakınlarından verdiği pasta Bakasetas ceza yayı önünde topla buluştu. Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
81. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Eyyseric'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Ahmet Engin dk. 90 ?), Donk, Brecka, Evren Elmalı (Sakıb Aytaç dk. 84 ?), Tarkan Serbest, Sadiku (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Eysseric dk. 64), Travnik, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ie, Hugo, Denswill, Hamsik, Berat Özdemir (Abdulkadir Parmak dk. 46 (Yusuf Sarı dk. 50), Abdulkadir Ömür (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Cornelius (Gervinho dk. 74), Bakasetas (Siopis dk. 84 ?), Nwakaeme
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, İsmail Köybaşı, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bakasetas (dk. 52) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Umut Bozok, Mehmet Feyzi Yıldırım, Eysseric (Kasımpaşa), Denswil, Peres (Trabzonspor)