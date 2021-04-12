İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahası içinde hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Benjamin Tetteh'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu alan Fofana'nın pasında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Son olarak top Acquah'ta kaldı ve onun bekletmeden yaptığı vuruşta Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.


34. dakikada Bistrovic'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.


38. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Fofana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin


Yedekler: Ramazan Köse, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Benjamin Tetteh


Yedekler: Eray İşcan, Zuqui, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Nshimirimana, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: İrfan Buz

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.