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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


33. dakikada ceza sahası dışından Evren'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


39. dakikada Tetteh'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.


42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jörgensen'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş


Kasımpaşa: Ertuğrul (Harun dk. 22), Dirar, Donk, Bruma, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf, Eysseric, Hajradinovic, Jörgensen


Yedekler: Ben Ouannes, Tarkan, Sakıb Aytaç, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ahmet Engin, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Hafez, Monir, Tetteh, Adem


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Ndizeye, Mert Örnek, Buğra Çağıran, Mallen, Atakan, Jospin, Bwalya, Kubilay


Teknik Direktör: Marius Sumudica

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