Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Thelin'in ortasında defanstan seken topu ceza yayı üzerinde alan Bistrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
66. dakikada ceza yayından Bistrovic'in vuruşunda defanstan seken topu kaleci Ertaç Sözir kontrol etti.
71. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luckassen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Tarkan Serbest dk. 79), Hajradinovic, Varga, Thelin
Yedekler: Ramazan Köse, Drinkwater, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç (Umut Bulut dk. 66), Adem Büyük (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Fofana (Aly Malle dk. 83 ?), Benjamin Tetteh
Yedekler: Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz
Sarı kartlar: Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)