Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - A.Hatayspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk etti. Misafir takım mücadeleyi 4-1 kazanarak puanını 38'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara, yay üzerinden sert vurdu ancak kaleci Munir köşeye giden topa uzanarak gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahası içindeki Hodzic'i gördü. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta çıktı.

56. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Thelin, göğsüyle yumuşatıp düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

63. dakikada Katranis'in soldan kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Boupendza kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul bu pozisyonda topu kontrol etti.

69. dakikada sağ kanattan bindiren Hadergjonaj'ın yerden ceza sahasına gönderdiği pasta Hodzic gelişine bir vuruş yaptı ancak kaleci Munir topu kornere göndermeyi başardı.

72. dakikada Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola'nın şutunda savunmadan dönen topa Rayane Aabid çok sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdurrahman, Diouf'la paslaşıp bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamara, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadirgjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic (Koomson dk. 79 ?), Yusuf Erdoğan, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Sackey, Katranis, Muhammed Mert (Abdurrahman dk. 59), Rayane Aabid, Traore, Akintola, Boupendza (Kamara dk. 77), Diouf (Selim Ilgaz dk. 88 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Kone, Mesut, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 44), Rayane Aabid (dk. 72), Abdurrahman (dk. 84), Kamara (dk. 90+1) (Hatayspor), Thelin (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)