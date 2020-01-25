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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


64. dakikada Wellinton'ın Sarlija'ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.


67. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'nın sağından ağlara gitti. 1-1


73. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker arkaya aşırdı. Arka direkte Salih'in yerden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


87. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın son çizgiye inerek içeri yaptığı ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin


Kasımpaşa: Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan (Anıl Koç dk. 80 ?), Quaresma, Ndongala (İlhan Depe dk. 46), Hajradinovic, Koita (Ahmet Hakan Demirli dk. 85 ?)


Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağatay Kurukalıp, Fernandes


Teknik Sorumlu: Erkan Çoker


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Onur Bulut dk. 46), Wellinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Ceyhun dk. 80 ?), Djalma Campos (Efecan dk. 63), Junior Fernandes, Bakasetas, Cisse


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Cisse (dk. 34), Salih (dk. 73) (Aytemiz Alanyaspor), Quaresma (dk. 67 pen.) (Kasımpaşa)


Kırmızı kart: Hajradinovic (dk. 90+3) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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