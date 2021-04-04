İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.


19. dakikada Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0


27. dakikada Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


29. dakikada Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.


38. dakikada sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.


44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin


Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tarkan, Anıl Koç, Koita, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Bistrovic, Doğucan


Teknik Direktör: Şenol Can


Beşiktaş: Ersin, Necip, Wellinton, Vida, Nsakala, Souza, Rosier, Ljajicxx, Atiba, N'koudou, Larin


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Oğuzhan, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Aytaç (dk. 19) (Kasımpaşa)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.