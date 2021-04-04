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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Welinton'un ceza sahası içerisinde Thelin'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.


56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.


90+3. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.


90+5. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın kullandığı kornerde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç (Bistrovic dk. 66), Koomson (Anıl Koç dk. 66), Varga (Drinkwater dk. 74), Hajradinovic (Tarkan dk. 90+2 ?), Thelin


Yedekler: Ramazan, Tarkan, Koita, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Doğucan


Teknik Direktör: Şenol Can


Beşiktaş: Ersin, Necip (Oğuzhan dk. 72), Wellinton, Vida, Nsakala, Souza, Rosier, Ljajic (Gökhan Töre dk. 57), Atiba, N'koudou, Larin


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Aytaç (dk. 19) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Aytaç, Tosic, Ertuğrul (Kasımpaşa), Wellinton (Beşiktaş)

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