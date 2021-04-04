Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Welinton'un ceza sahası içerisinde Thelin'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.
56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.
90+3. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
90+5. dakikada sol taraftan Oğuzhan'ın kullandığı kornerde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç (Bistrovic dk. 66), Koomson (Anıl Koç dk. 66), Varga (Drinkwater dk. 74), Hajradinovic (Tarkan dk. 90+2 ?), Thelin
Yedekler: Ramazan, Tarkan, Koita, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Doğucan
Teknik Direktör: Şenol Can
Beşiktaş: Ersin, Necip (Oğuzhan dk. 72), Wellinton, Vida, Nsakala, Souza, Rosier, Ljajic (Gökhan Töre dk. 57), Atiba, N'koudou, Larin
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Aytaç (dk. 19) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Aytaç, Tosic, Ertuğrul (Kasımpaşa), Wellinton (Beşiktaş)