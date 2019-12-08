İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Ben Youssef'i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


21. dakikada Elneny'in pasında yay üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruş kaleci Fatih'te kaldı.


24. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita'nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi. 1-0


39. dakikada Diaby'nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin'in vuruşunda top filelerle gitti. 1-1


44. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın sert şutu baraja çarpıp kornere çıktı.


45+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caner Erkin'den seken topu önünde bulan Elneny'nin şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez ?, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek, Koita


Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Khalili, İlhan, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak


Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24) (Kasımpaşa), Caner Erkin (dk. 39) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Karim Hafez (dk. 15) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Koita (Kasımpaşa), Atiba, Burak Yılmaz (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.