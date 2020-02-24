Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sol taraftan Haddadi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stachkhowiak'ta kaldı.
22. dakikada sol taraftan Aytaç'ın arka direğe ortasında Brecka kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stachkhowiak'tan dönen meşin yuvarlağa Brecka'nın tekrar yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan, Hadgerjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Yusuf, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Quaresma, İlhan, Gohou, Fernandes, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Denizlispor: Stachkhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Isaac, Murawski, Sacko, Barrow, Aissati, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Estupinan, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Brecka (dk. 22) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)