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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Hodzic'in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.


7. dakikada Aytaç'ın pasında sol tarafta topla buluşan Hodzic'in ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


8. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


41. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita


Yedekler: Ertuğrul, Anıl, Ahmet, Evren, Lima, Varga, Mehmet, Brecka, Doğucan, Yasin


Teknik Direktör: Hakan Coker


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Mert, Podolski, Sam, Orgill


Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Eren Albayrak, Ali Eren, Mevlüt, Ufuk, Omar, Hakan, Gökdeniz


Teknik Direktör: Sedat Karabük


Gol: Koita (dk. 8) (Kasımpaşa)

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