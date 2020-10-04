Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

19. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.

34. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde arka direkte Taylan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

35. dakikada sol taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek ceza yayına açıldı. Ceza yayı önünde topla buluşan Alan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un yerden pasını penaltı noktası yakınında Hajradinovic Aytaç'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.

44. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj yerden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden şutunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic

Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Sadiku, Pavelka, Koita, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Varga, Brecka, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Galatasaray: Fatih, Elabdollaoui, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Arda, Belhanda, Diagne

Yedekler: Okan, Şener, Babel, Falcao, Linnes, Donk, Oğulcan, Muhammed Kerem Aktüroğlu, Ömer Bayram, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)