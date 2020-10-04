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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Marcao'nun pasında ceza sahası içine giren Falcao'nun sol çaprazdan yaptığı plase vuruş yandan auta gitti.


61. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


72. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta top dışarı çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Alan (Varga dk. 62), Yusuf (Pavelka dk. 86 ?), Hajradinovic (Sadiku dk. 67), Hodzic (Koita dk. 67)


Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Brecka, Yasin Dülger


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Galatasaray: Fatih, Elabdollaoui, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Linnes dk. 74), Taylan (Donk dk. 90 ?), Etebo, Feghouli (Babel dk. 46), Arda (Falcao dk. 46), Belhanda (Emre Kılınç dk. 46, Diagne


Yedekler: Okan, Şener, Oğulcan, Muhammed Kerem Aktüroğlu, Ömer Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Ramazan (Kasımpaşa) Luyindama (Galatasaray)

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