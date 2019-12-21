Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Gaziantep'in 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Güray'ın pasında hareketlenen Morais'in ceza alanı içine çevirdiği top, Kasımpaşa savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Fatih Öztürk'ün direk dibinden çıkardığı topu yaşanan karambolde Kayode tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
9. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta, Kayode'nin ters kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
10. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner vuruşunda, Mustafa Pektemek'in kafasından seken topu, Veysel tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
21. dakikada sol kanattan hareketlenen Kayode'nin ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Kenan Özer kafayı vurdu ve topu filelere gönderen isim oldu. 1-2
25. dakikada Djilobodji'nin geri pasını kaleci Günay'ın uzaklaştırmak istedi. Ancak Koita araya girerek topa ayak koyu. Üst direğe çarparak meşin yuvarlak auta çıktı.
33. dakikada sol köşeden Kenan'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Djilobodji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
43. dakikada Quaresma'nın müdahalesiyle Kenan yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
44. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, topu filelerle buluşturdu. 1-4
45+2. dakikada Gaziantp savunmasının uzaklaştırmak istediği topu alan Heintz'in vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek (İlhan Depe dk. 42 ?), Koita
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Thiam, Karim Hafes, Veigneau, Çağtay, Furkan, Azad
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Gaziantep Fk: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Diarra, Jefferson, Güray, Kenan, Kayode
Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Muhammed Demir, Olkowski, Twumasi, Hasan, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marcus Sumudica
Goller: Veysel Sarı (dk. 10) (Kasımpaşa), Kayode (dk. 6 ve 44), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Fatih (Kasımpaşa) Diarra (Gaziantep)