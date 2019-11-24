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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbiliği'ni konuk etti. Mücadele, Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza alanı içinde bulunan Aytaç'a çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Aytaç'ın vuruşunda kaleci Ertaç'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-0


65. dakikada gelişen Gençlerbirliği Halil İbrahim'in ortasına ön direkte yükselen Ayite'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.


82. dakika Erdem'in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Stancu, önce topu kontrol etti, sonra dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1


87. dakikada Stancu'nun vuruşunda Popov'un eline çarpan top sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi.


88. dakikada beyaz noktaya gelen Stancu, topu kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, İbrahim Bozbey


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili (Tobias Heintz dk. 90 ?), Aytaç, Quaresma, Mustafa Pektemek (İlhan Depe dk. 81 ?), Hajradinovic, Koita


Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Özgür, Adad Toptik


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio Ramos, Toure, Halil İbrahim, Baiano, Berat (Seuntjens dk. 80 ?), Nadir (Mino Ayite dk. 58), Polomat (Diallo dk. 67), Sessegnon, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mattias Bjarsmyr, Yasin, Sefa, Rahmetullah, Arda, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Aytaç (dk. 54) (Kasımpaşa), Stancu (dk. 82 ve 88 pen.) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Popov (Kasımpaşa), Stancu (Gençlerbirliği)

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