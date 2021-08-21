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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Traore'nin çıkarken kaptırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Okan kontrol etmek isterken sektirdi. Pozisyonu takip eden Jörgensen, ceza alanında Okan ile Douglas arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak aldığı topu sağ çaprazdan boş kaleye gönderdi. 1-0


24. dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Sadiku, Eysseric, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Jörgensen


Yedekler: Erdem, Evren, Brecka, Mehmet Feyzi, Travnik, Doğucan, Yasin, Ahmet, Umut Bozok


Teknik Direktör: Cihat Arslan


GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Emre, Palupessy, Diabate, Flavio, Traore, Sergio, Balde


Yedekler: Onurcan, M.Diarra, Arda, Hayrullah, Sankhare, Erol Can, Sergen, Doukara, Umut Nayir, Çekdar Orhan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Jörgensen (dk. 14) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Mortadha (Kasımpaşa)

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