Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol tarafta topla buluşan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortada savunmadan önce hareketlenen Ahmed Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
21. Konyaspor yarı sahasından Abdülkerim'in gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruş filelerle buluştu. 0-2
25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Umut Bozok'un altıpas içinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu üstten auta çıktı.
29. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı yakınlarından verdiği ara pasta ceza sahasında meşin yuvarlağı alan Travnik, topu soluna çekip rakibini ekarte ederek çektiği şutla farkı 1'e indiren golü attı. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Eysseric, Yusuf, Hajradinovic, Travnik, Umut
Yedekler: Erdem Can, Harun, Ahmet, Sakıb, Brecka, Feyzi, Doğucan, Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar, Bytyqi, Ahmed Hassan
Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, M'Poku, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa)