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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in pasında Ömer Ali'nin şutu üstten auta çıktı.


17. dakikada Pavelka'nın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine gönderdiği topta Hajradinovic'in vuruşunu kaleci Serkan diz müdahalesiyle kurtardı.


20. dakikada Milosevic'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Ömer Ali meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


28. dakikada Khalili'in kullandığı serbest vuruşta topu Serkan yumruklamak istedi. Konyaspor savunmasına çarpıp karambole dönüşen pozisyonda Serkan ikinci kez topu kontrol etti.


35. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Karem Hafes'in ortasında Thiam'ın vuruşu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu İlhan Depe tamamlamak istedi ancak Serkan gole izin vermedi.


44. dakikada Alper Uludağ'ın ortasına Veysel Sarı elle müdahale edince, Serkan Tokat penaltı kararı verdi.


44. dakikada beyaz noktaya gelen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


45+1. dakikada Milosevic'in şutunda savunmadan dönen topu Miya tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-3


45+3. dakikada İlhan ortasında topu kaleci Serkan elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Veysel meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez


Kasımpaşa: Fatih, Pavelka (Fernandes dk. 42 ?), Veysel, Ben Youssef, Karim Hafes, Khalili, Aytaç, Mame Thiam, İlhan Depe, Hajradinovic, Mustafa Pektemek


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Yusuf Erdoğan, Heintz, Quaresma, Veigneau, Çağatay, Özgür Çek, Azad Toptik


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson (Volkan dk. 40 ?), Shengelia, Ömer Ali, Miloseviç, Miya


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Mücahit, Bajic, Hadziahmetovic, Ali Yaşar, Ferhat, Erdon Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Veysel (dk. 45+3) (Kasımpaşa), Ömer Ali (dk. 20), Jevtovic (dk. 45 pen.), Miya (dk. 45+1) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Hafes (Kasımpaşa), Jonsson, Skubic (Konyaspor)

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