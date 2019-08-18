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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


20. dakikada Novak'ın presi sonucunda topu kazanan Sörloth'ün penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.


21. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Khalili orta alada alıp ilerlediği topla Yusuf'u gördü. Yusuf'un sert şutu az farkla auta çıktı.


32. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Uğurcan sektirdi ancak dönen pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.


34. dakikada Abdülkadir'in Khalile'den aldığı topu bekletmeden Sörloth'e aktardı. Sörloth, sağ çaprazdan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


38. dakikada sağ taraftan Ben Youssef'in ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi.


40. dakikada korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın ortasına Aytaç, ceza alanı içinde vole çekerek vurdu. Obi Mikel'e çarparak kaleye giden top filelerle buluştu. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Khalili, Koita, Mame Thiam


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek, İlhan Depe, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakame, Abdülkadirxx, Sörloth


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Ekuban, Doğan, Fırtacan, Ahmet, Abdülkadir Parmak


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor)


Sarı kart: Hajradinovic (Kasımpaşa)

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