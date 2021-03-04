Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi. Dönen topu sağ son çizgide önünde bulan Varga'nın vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny'e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın yerden içeriye çevirdiği top Berat'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu filelerle buluştu. 1-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Dusko Tosic, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Kristijan Bistrovic, Danny Drinkwater, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Anıl Koç, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Gilbert Koomson, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Jorge Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 24) (Trabzonspor), Yusuf Erdoğan (dk. 39 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa)