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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Sörloth, kendisine atılan uzun topu Nwakame ile buluşturdu. Nwakame'den tekrar pası alan Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.


74. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikikte topun başına geçen Khalili'nin vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.


82. dakikada sol kanattan Hafes'in açtığı ortaya yükselen Koita'nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.


87. dakikada son çizgiye inen Koita'nın ortasını alan İlhan Depe'nin topun gelişine yatığı sert vuruşu, Uğurcan son anda kornere çeldi.


80. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakame toğu yaydaki Abdülkari'e çıkar. Abdülkadir'İn pasını alan Sörloht'un vuruş üstten auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafes, Hajradinovic (Veysel Sarı dk. 89 ?), Aytaç, Yusuf Erdoğan (Mustafa Pektemek dk. 79 ?), Khalili, Koita, Mame Thiam (İlhan Depe dk. 69)


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Abdulkadir Parmak dk. 59), Sosa, Yusuf Sarı (Ekuban dk. 58), Nwakame, Abdülkadir (Doğan dk. 89 ?), Sörloth


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Fırtacan, Ahmet


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Hajradinovic, Fernandes (Kasımpaşa)

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