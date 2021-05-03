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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


27. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


36. dakikada Moubandje defansın arkasında pasında topla buluşan Efkan'ın tek pasında topu alan Bareiro'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.


36. dakikada sağ kanattan Koomson'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


45+3. dakikada Tarkan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Varga'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Oussama Haddadi, Loret Sadiku, Daniel Drinkwater, Koomson, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Isaac Thelin


Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Bistrovic, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Steven Coulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan ? (Davidson dk. 5), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Adam Bareiro


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ceyhun Gülselam, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Juanfran, Umut Güneş, Tzavellas, Kadzior


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Hajradinovic (dk. 36), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

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