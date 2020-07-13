Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ taraftan Yusuf yerden içeri çevirdi. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ile ceza yayı üzerinde buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
72. dakikada sağ taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Tarkan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
73. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada Tarkan'ın pasında Rizespor yarı sahasında topla buluşan Anıl Koç, topu sürerek sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
88. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisinde Quaresma'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
89. dakikada Mame Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç (Quaresma dk. 84 ?), Trpan, Yusuf (Anıl Koç dk. 78), Mame Thiam, Hajradinovic (İlhan dk. 84 ?), Gohou (Tarkan dk. 68)
Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Fernandes, Ndongala
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Burak (Melnjak dk. 46), Orhan, Diomande (Samudio dk. 77), Oğuz Kağan Güçtekin (Abdullah Durak dk. 66), Alberk, Boldrin (Atakan Akkaynak dk. 88 ?), Garmash (Tunay dk. 46), Skoda
Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Vetrih, Sasse, Boriachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Hajradinovic (dk. 53), Anıl Koç (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Burak Albayrak, Diomande (Çaykur Rrizespor) Aytaç Kara (Kasımpaşa)