Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Isaac'in yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan, Hadgerjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala (İlhan dk. 87 ?), Yusuf (Tarkan dk. 61), Hajradinovic, Koita (Gohou dk. 77)
Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Quaresma, Fernandes, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Denizlispor: Stachkhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Isaac (Recep dk. 81 ?), Murawski, Sacko (Sedat dk. 75), Barrow, Aissati (Estupinan dk. 68), Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Brecka (dk. 22), Hajradinovic (dk. 83) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)