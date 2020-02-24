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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Isaac'in yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey


Kasımpaşa: Ramazan, Hadgerjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala (İlhan dk. 87 ?), Yusuf (Tarkan dk. 61), Hajradinovic, Koita (Gohou dk. 77)


Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Quaresma, Fernandes, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Denizlispor: Stachkhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Isaac (Recep dk. 81 ?), Murawski, Sacko (Sedat dk. 75), Barrow, Aissati (Estupinan dk. 68), Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Brecka (dk. 22), Hajradinovic (dk. 83) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)

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