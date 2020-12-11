Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
32. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Rodellaga'nın ara pasında ceza alanı içi hafif sol çaprazında Sacko'nun şutu kaleci Ramazan'da kaldı.
36. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Yusuf Yazıcı'nın içeriye yerden ortasında kale önünde Fode Koita topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada Bergdich kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Sagal kafaya topu Recep Niyaz'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun kaleci Ramazan'ı geçerek dar açıdan çektiği şut filelere gitti 2-1
42. dakikada Varga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Koita'nın uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
45+1. dakikada Rodellaga'nın sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Sagal'a çarpan top direkten dönüp kalecide kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Mickael Tırpan, Loret Sadiku, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic, Bangali Koita
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Anıl Koç, Alan, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Zakarya Berdgich, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Hugo Rodellaga
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Mert Sarıkuş, Ismail Aissati, Federico Varela, Muhammed Eren Kıryolcu, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Kenan Atik
Goller: Koita (dk. 36 ve 42) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa), Bakalorz (Denizlispor)