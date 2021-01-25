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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Anıl bekletmeden pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


30. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Anıl'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Anıl Koç, Thelin


Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Armin Hodzic, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Ninga, Isaac Cofie, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Hajradinovic (Kasımpaşa), Fajr (Sivasspor)

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