Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Anıl bekletmeden pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
30. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Anıl'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Anıl Koç, Thelin
Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Armin Hodzic, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Ninga, Isaac Cofie, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Hajradinovic (Kasımpaşa), Fajr (Sivasspor)