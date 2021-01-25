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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


73. dakikada Erdoğan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.


77. dakikada Gradel'in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


81. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında Caner'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan (Armin Hodzic dk. 75), Hajradinovic (Doğucan Haspolat dk. 88 ?), Anıl Koç (Kevin Varga dk. 69), Thelin


Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


DG Sivasspor: Samassa, Goiano (Kone dk. 46), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Ninga dk. 69), Claudemir (Robin Yalçın dk. 58), Hakan Arslan, Fajr (Ziya Erdal dk. 46), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Kayode dk. 90+1 ?)


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Isaac Cofie


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Hajradinovic, Sadiku (Yedek kulübesi) (Kasımpaşa), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

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