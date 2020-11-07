Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport Tav Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Veysel'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Sidney Sam meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol daha sonra VAR kararıyla faul sebebiyle iptal edildi.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.

65. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içine açtığı ortada Hodzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada Nuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada Veysel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada Eren'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Sidney Sam'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Yusuf (Ahmet dk. 89 ?), Hajradinovic, Hodzic (Varga dk. 66), Koita (Karius dk. 83 ?)

Yedekler: Ertuğrul, Anıl, Evren, Mehmet, Brecka, Doğucan, Yasin

Teknik Direktör: Hakan Coker

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri (Ersan dk. 90+6 ?), Fredy, Mert (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Podolski, Sam, Orgill (Eren dk. 72)

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Mevlüt, Ufuk, Omar, Hakan, Ali

Teknik Direktör: Sedat Karabük

Goller: Koita (dk. 8), Hodzic (dk. 65) (Kasımpaşa), Veysel (dk. 72), Sidney Sam (dk. 90+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadiku, Tırpan, Haddadi (Kasımpaşa)