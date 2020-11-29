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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Giovanni Sio'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


63. dakikada rakip sahanın ortalarında topu alan Armin Hodzic'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kristoffer Nordfeldt'ten döndü. Topu önünde bulan Hodzic'in bu sefer kafa ile yaptığı vuruşta Nordfeldt yine gole izin vermedi.


65. dakikada Alan'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Loret Sadiku'nun kafa vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.


75. dakikada defansın arkasına sarkan Sami Gökhan Altıparmak'ın ceza sahası içine girip kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


76. dakikada ceza sahası içinde Oussama Haddadi'nin Arda Kızıldağ'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.


79. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giovanni Sio'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına giden meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 73), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Yasin Dülger dk. 83 ?), Armin Hodzic (Berat Kalkan dk. 89 ?)


Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Erdem Canpolat, Furkan Yaşa, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Diego Angelo ? (Soner Dikmen dk. 8), Polomat, Piris da Motta, Berat Özdemir (Dominik Furman dk. 69), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Sami Gökhan Altıparmak dk. 69), Murat Yıldırım (İlker Karakaş dk. 83 ?), Giovanni Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Rahmetullah Berişbek


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Armin Hodzic (dk. 16 ve 25) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mickael Tirpan, Oussama Haddadi (Kasımpaşa), Murat Yıldırım, Polomat (Gençlerbirliği)

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