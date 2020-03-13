İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


88. dakikada Jerome'nin indirdiği topu altı pas önünde alan Wilczek'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


90+3. dakikada Haddadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek


Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Fernandes dk. 90 ?), Ndongala, Mame Thiam (Yusuf Erdoğan dk. 65), Hajradinovic (Ricardo Quaresma dk. 86 ?), Koita


Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Gohou, Çağtay Kurualp, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan, Poko(Yalçın Kayan dk. 46), Andre Castro, Halil Akbunar, Zlatko Tripic (Stefano Napoleoni dk. 46), Marcio Mossoro (Jerome dk. 73), Kamil Wilczek


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Hüseyin Bulut, Wallece Reis, Metin Yıldırım, Deniz Kadah, Murat Paluli


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Koita (dk. 2 ve 90+3) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Berkan, Jerome (Göztepe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.