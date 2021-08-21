Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Douglas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sergio'nun ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeriye yaptığı ortada Diabate kale ağzında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

80. dakikada Umut'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta baraja çarpan top az farkla kornere çıktı.

88. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Umut'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Umut Bozok, ceza sahasına girer girmez kayarak yaptığı vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha (Evren dk. 67), Sadiku, Eysseric (Travnik dk. 61), Yusuf (Ahmet dk. 61), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Umut Bozok dk. 75)

Yedekler: Erdem, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan, Yasin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

GZT Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Emre, Palupessy, Diabate (Umut Nayir dk. 66), Flavio, Traore (Sankhare dk. 46), Sergio, Balde (Doukara dk. 66)

Yedekler: Onurcan, M.Diarra, Arda, Hayrullah, Erol Can, Sergen, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Jörgensen (dk. 14), Umut Bozok (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mortadha, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa), Diabate, Flavio, Sankhare (Giresunspor)