Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - İH Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasında Umut Bozok'a yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.
63. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-2
87. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Eysseric, Yusuf (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Hajradinovic (Doğucan dk. 86 ?), Travnik (Brecka dk. 90+3 ?), Umut
Yedekler: Erdem Can, Harun, Sakıb, Feyzi, Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner (M'Poku dk. 71), Hadziahmetovic, Endri Çekici (Rahmanovic dk. 61), Serdar (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 61)
Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29), Umut (dk. 63 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Eysseric, Umut, Hadergjonaj (Kasımpaşa), Skubic (Konyaspor)