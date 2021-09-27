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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - İH Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasında Umut Bozok'a yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.


63. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-2


87. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Eysseric, Yusuf (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Hajradinovic (Doğucan dk. 86 ?), Travnik (Brecka dk. 90+3 ?), Umut


Yedekler: Erdem Can, Harun, Sakıb, Feyzi, Emre


Teknik Direktör: Cihat Arslan


İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner (M'Poku dk. 71), Hadziahmetovic, Endri Çekici (Rahmanovic dk. 61), Serdar (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 61)


Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Michalak, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29), Umut (dk. 63 pen.) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Eysseric, Umut, Hadergjonaj (Kasımpaşa), Skubic (Konyaspor)

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