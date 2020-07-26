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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


39. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Mame Thiam, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Muratcan Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Sadiku, Quaresma, Gohou, Jorge Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Behich, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Visca, Elia, Aleksic, Guldbrandsen


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Clichy, Epureanu, İrfan Can, Demba Ba, Mahmut, Crivelli, Uğur, Skrtel, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Koita (dk. 9 ve 27)


Sarı kart: Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

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