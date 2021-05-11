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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Pinto'nun Hajradinovic'e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.


9. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Friedrich'in sağından ağlara gitti. 1-0


13. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top Koomson'un kafasına çarparak Thelin'in önünde kaldı. Thelin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Anıl Koç topla buluştu. Anıl'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


37. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tarkan Serbest'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Anıl Koç, Hajradinovic, Thelin


Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Yusuf Erdoğan


Teknik Direktör: Şenol Can


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan Çankaya, Endri Cekici, Lobjanidze, Paintsil, Alper Potuk, Badji


Yedekler: Mert Topuz, Atila Turan, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Diousse, Geraldo, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.), Anıl Koç (dk. 13) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Hadergjonaj (Kasımpaşa)

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