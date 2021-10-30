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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor‘u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


52. dakikada ceza Eysseric'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.


53. dakikada sol taraftan Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sadiku'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


73. dakikada sol taraftan Eysseric'in kullandığı kornerde kale önünde Umut Bozok'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


85. dakikada Yusuf'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş


Kasımpaşa: Ertuğrul (Harun dk. 22), Dirar (Feyzi dk. 88 ?), Donk (Brecka dk. 46), Bruma, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf, Eysseric (Tarkan dk. 78), Hajradinovic, Jörgensen (Umut Bozok dk. 46)


Yedekler: Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Mallen dk. 59), Hafez (Bwalya dk. 82 ?), Monir, Tetteh, Adem


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Ndizeye, Mert Örnek, Buğra Çağıran, Atakan, Jospin, Kubilay


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Sadiku (dk. 53), Umut Bozok (dk. 73) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Eren Elmalı (Kasımpaşa)

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