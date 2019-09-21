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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sol çaprazdan Mame Thiam'ın ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topla kale önünde Mustaf Pektemek'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


58. dakikada sağ tarafta topla buluşan Nazım'ın sağ çizgi dibinden içeri girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


60. dakikada Nazım Sangare'nin attığı gol pozisyonunda hakem Koray Gençerler VAR'a danışarak ofsayt tespit etti ve golü iptal etti.


60. dakikada sol taraftan İlhan Depe'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


65. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İlhan'ın içeri çevirdiği topa Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


80. dakikada Hajrandinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


81. dakikada Hafez'in ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür Ertem


Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Fernandes dk. 28), Veysel Sarı (Mustafa Pektemek dk. 46), Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma (Pavelka dk. 16), Thiam


Yedekler: Ramazani Veigneau, Özgür Çek, Uğurcan Yazgılı, Sadiku, Heintz, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Ufuk Akyol (Hakan Özmert dk. 70), Charles, Mukairu (Amilton dk. 46), Chahechouhe, Serdar Özkan (Fredy dk. 56), Blanco


Yedekler: Ferhat, Salih, Cissokho, Chico, Harun Alpsoy, Bünyamin


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Mustafa Pektemek (dk. 53), Mame Thiam (dk. 60 ve 80) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles (Antalyaspor), Mame Thiam, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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