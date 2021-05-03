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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Haddadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Hajradinovic'in penaltı noktası çevresinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


68. dakikada Davidson'un ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.


80. dakikada Efkan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Oussama Haddadi (Evren Eren Elmalı dk. 90 ?), Loret Sadiku (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Daniel Drinkwater (Bistrovic dk. 64), Koomson (Yasin Dülger dk. 84 ?), Kevin Varga (Anıl Koç dk. 64), Haris Hajradinovic, Isaac Thelin


Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Juanfran dk. 72), Steven Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Manolis Siopis (Kadzior dk. 61), Salih Uçan ? (Davidson dk. 5), Berkan Kutlu, Efecan Karaca (Ceyhun Gülselam dk. 72), Efkan Bekiroğlu, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 72)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Tzavellas


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Hajradinovic (dk. 36 ve 60), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)

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