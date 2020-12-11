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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Varga'nın ceza yayı üzerinden verdiği ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında Hodzic'in sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan oyun alanına döndü.


51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan yaptığı plase vuruş kaleci Cenk Gönen'den döndü. Meşin yuvarlağı kalenin hafif sağında önünde bulan Varga müsait pozisyonda farkı 2'ye çıkaran golü attı. 3-1


78. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Recep Niyaz'ın ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.


90+1. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Tırpan, altıpasta topa elle müdahale edince hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.


90+2. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Rodellaga, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Mickael Tırpan, Loret Sadiku, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic (Anıl Koç dk. 72), Bangali Koita (Alan Carius dk. 86 ?)


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Zakarya Berdgich, Radoslaw Murawski (Muris Mesanovic dk. 56), Marvin Bakalorz (Muhammet Özkal dk. 85 ?), Hadi Sacko (Federico Varela dk. 70), Recep Niyaz, Angelo Sagal, Hugo Rodellaga


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Mert Sarıkuş, Ismail Aissati, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan


Teknik Direktör: Kenan Atik


Goller: Koita (dk. 36 ve 42), Varga (dk. 51) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39), Rodallega (dk. 90+2 pen.) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa), Bakalorz, Mustafa Yumlu (Denizlispor)

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