S?per Lig: Kas?mpa?a: 3 - Gaziantep FK: 4 (Ma? sonucu)

S?per Lig'in 16. haftas?nda Kas?mpa?a, sahas?nda Gaziantep'i konuk etti. M?cadele konuk ekip Gaziantep'in 4-3'l?k galibiyetiyle sonu?land?.

Ma?tan dakikalar (?kinci yar?)

47. dakikada Quaresma'n?n kulland??? serbest vuru?ta savunma arkas?nda Veysel Sar?'n?n kafa vuru?u az fakla auta ??kt?.

57. dakikada ?lhan Depe'nin pas?n? ceza alan? i?inde alan Quaresma, rakibinden d?nerek s?yr?ld? ve ard?ndan yapt??? d?zg?n vuru?la farkl? 2'ye indiren gol? kaydetti. 2-4

71. dakikada geli?en Kas?mpa?a ata??nda Popov rakibi Jefferson'dan s?yr?lmaya ?al???rken bu oyuncun elle m?dahalesine hakem beyaz noktay? g?sterdi.

73. dakikada topun ba??na gelen Quaresma'n?n vuru?unun kaleci G?nay kurtard? ancak beyaz ?izgi ihlali nedeniyle penalt? tekrarland?. Bu pozisyona ?izgiyi ihlal eden G?nay sar? kartla cezaland?r?ld?.

75. dakikada yine topun ba??na gelen Quaresma'n?n ?utunu G?nay yine kurtard?

80. dakikada Popov'un kafayla doldu?u topa Veysel dokundu ve top Thiam'?n ?n?nde kald?. Bu oyuncunun yapt??? d?zg?n vuru?ta top filelerle bulu?tu. 3-4

Stat: Recep Tayyip Erdo?an

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narin?, Hakan Yemi?ken

Kas?mpa?a: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, ?zg?r, Khalili, Ayta?, Quaresma, Heintz (Thiam dk. 61), Mustafa Pektemek (?lhan Depe dk. 42), Koita

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, U?urcan, Karim Hafes, Veigneau, ?a?tay, Furkan, Azad

Teknik Direkt?r: Tayfur Havut?u

Gaziantep FK: G?nay, O?uz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Diarra (Twumasi dk. 72), Jefferson, G?ray, Kenan (Pawlowski dk. 82 ?), Kayode (Muhammet Demir dk. 88 ?)

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ula?, Kubilay, Olkowski, Hasan, Ali Ate?

Teknik Direkt?r: Marius Sumudica

Goller: Veysel Sar? (dk. 10), Quaresma (dk. 57), Thiam (dk. 80) (Kas?mpa?a), Kayode (dk. 6 ve 44 pen.), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)

Sar? kartlar: Fatih, Ayta?, Khalili, ?lhan, Sarp Yi?it (Antren?r) (Kas?mpa?a), Diarra, G?nay, Sumudica (TD)(Gaziantep)