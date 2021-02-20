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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Salibur ve Castro'nun anlaşmazlığı sonucu Kasımpaşa hızlı çıktı. Sadiku'nun pasında Hodzic soldan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada topla buluşan Yusuf düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2


68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bistrovic, 2 rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp ara pasında topu Yusuf'la buluşturdu. Bu futbolcu net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3


80. dakikada Jimmy Durmaz'ın soldan ortasında kimse topa dokunamayınca sağ kanattaki Emre Çolak topu kontrol eti. Bu futbolcunun ortasında Castro kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi. 2-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç, Sadiku (Doğucan dk. 78), Yusuf (Anıl Koç dk. 82 ?), Hodzic (Varga dk. 82 ?), Bistrovic, Thelin (Hasan Emre dk. 90+1 ?)


Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tosic, Koomson, Evren Eren, Mehmet Feyzi


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Emre Çolak dk. 71), Ndao (Lens dk. 81 ?), Castro, Bertolacci, Salibur (Jimmy Durmaz dk. 62), Kemal Ademi (Sobiech dk. 71)


Yedekler: Viviano, Alparslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Vato


Teknik Direktör: Şenol Can


Goller: Roco (dk. 14), Castro (dk. 80) (Karagümrük), Thelin (dk. 20), Yusuf (dk. 59 ve dk. 68) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Bertolacci, Koray (Karagümrük), Bistrovic (Kasımpaşa)

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