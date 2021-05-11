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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Atila Turan'ın sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Badji'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paintsil'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


85. dakikada Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1


87. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Thelin topa sahip oldu. Ceza sahası içerisine giren Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90+6. dakikada Thelin'in pasında kaleciyle MKE Ankaragücü yarı sahasında çalımlayan Mehmet Feyzi Yıldırım'ın direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Anıl Koç (Yusuf Erdoğan dk. 64), Hajradinovic (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2), Thelin


Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Geraldo dk. 46), Atakan Çankaya (Atila Turan dk. 46), Endri Cekici (Diousse dk. 89 ?), Lobjanidze, Paintsil, Alper Potuk, Badji


Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.), Anıl Koç (dk. 13), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 90+6) (Kasımpaşa), Badji (dk. 85) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Hadergjonaj, Thelin, Sadiku, Bistrovic (Kasımpaşa)

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