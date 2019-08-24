Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

hafta mücadelesinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı.

10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi'nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Kruse'nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok'un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson'dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay'ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç'e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat'a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Stat: 3. İstanbul

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Mossoro, Visca, Arda Turan, Elia (Kerim Frei dk. 29), Crivelli

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Demba Ba, Soner, Furkan, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat Sağlam, Abdulcebrail

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir)