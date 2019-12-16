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Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın savunma arkasına gönderdiği pası alan Elia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.


26. dakikada sol köşeden Visca'nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Ponc, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak


M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli


Yedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Gökhan İnler, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir, Robinho, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


İ.H. Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı, Ferhat, Anicic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic


Yedekler: Mücahit, Ozan Can, Ali Turan, Alper, Ali Yaşar, Miya, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Ponck (dk. 26) (Başakşehir)

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