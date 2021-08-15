Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A. Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.
Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan Guldbrandsen'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Visca'nın yerden şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
12. dakikada Diedhiou'nun ceza sahası ışından kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırırken top Borja'nın önünde kaldı. Borja'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top barajdan tekrar Aleksic'in önünde kaldı. Dönen topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Lima'nın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Siopis'in yerden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Efecan'ın ceza sahası içine girip kaleci Volkan'ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 36 ?), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen
Yedekler: Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Atabey
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias, Efecan Karaca, Borja, Davidson, Diedhiou
Yedekler: Marafona, Yusuf, Buluthan, Ahmed, Efkan, Moreno, Furkan, Oğuz, Tayfur, Yusuf
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Borja (dk. 12) (Alanyaspor)
Sarı kart: Davidson (Alanyaspor)